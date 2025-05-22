تنويه جوي بشأن طقس الجمعة.. ارتفاع حرارة ورياح وأتربة واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 23 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5-3 درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 30 و36، والقاهرة الكبرى بين 35 و38، وجنوب البلاد بين 40 و44.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (70:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

كما توجد شبورة مائية من (4:7 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

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