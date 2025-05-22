وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا إيخهورست، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات، وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بسفيرة الاتحاد الأوروبي خلال زيارتها الأولى لمقر الوزارة والوفد المرافق لها، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المجالات والأصعدة.

كما أشادت منال عوض، بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملفات وبرامج العمل المختلفة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي لعدد من مجالات التعاون بين الجانبين سواء على مستوى الوزارة أو المحافظات ومن بينها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية، ومشروع تطهير وتنقية مصرف كيتشنر (جزء المخلفات الصلبة) وبرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لتعزيز مرونة النظم الغذائية وتحسين الأمن الغذائي.

كما تطرق الاجتماع، إلى بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة ومن بينها مشروع تعزيز الصمود المحلي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم مشروعات المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، ورفع كفاءة العاملين على المستوى المركزي والمحلي من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات لنقاط مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية ودعم جهود الوزارة فس تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي (وحدات الـ Biogas) بالمجازر الحكومية التي يتم تطويرها حاليًا لإنتاج مصدر طاقة متجدد للمخلفات العضوية وتوفير سماد عضوي وتحويل الجراجات الخاصة بالنقل العام للعمل بالطاقة الشمسية.

من جانبها، أعربت أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية للبناء على النجاحات التي تمت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وتقدمت بخالص شكرها للدكتورة منال عوض على حرصها للحضور الاحتفالية التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمناسبة "يوم أوروبا" لعام 2025.

كما أبدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، استعدادها للتعاون مع الوزارة ودراسة كل المقترحات والمشروعات التي تم استعراضها خلال اللقاء والتنسيق مع بعض السفارات الأوروبية بالقاهرة.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض المقترحات التي تم بحثها خلال اللقاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

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