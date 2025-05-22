"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية المقدمة من عدد من النواب، والتي تهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون.

وأوضح "الهنيدي"، أن تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق وأهم العمليات التشريعية لما له من أثر بالغ في تحقيق التمثيل النيابي العادل وضمان ممارسة الإرادة الشعبية بحرية ومساواة.

وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور تلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، لذا تم اعتماد أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين لعام 2025، والتي أظهرت زيادة سكانية بنحو 7.4 مليون نسمة، وزيادة عدد الناخبين بنحو 6.2 مليون ناخب مقارنة بإحصائيات 2020.

وأكد أن الزيادة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين المحافظات، وأن توزيع المقاعد يعتمد على التناسب بين الزيادة ومتوسط التمثيل النيابي الوطني، الذي يُحسب وفق قاعدة معتمدة من المحكمة الدستورية العليا.

كما أوضح أن المشروع راعى المستجدات الإدارية مثل إنشاء وحدات إدارية جديدة في بعض المناطق، ما استوجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر لضمان العدالة في التمثيل النيابي.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم