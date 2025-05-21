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انتصار السيسي: سعدت بلقاء أبنائي من ذوي الهمم وأسرهم

11:16 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتب-عمرو صالح:

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها، اليوم الأربعاء، بلقاء ذوي الهمم وأسرهم في احتفالية "أسرتي.. قوتي"..

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: سعدت اليوم بلقاء أبنائي من ذوي الهمم وأسرهم في احتفالية أسرتي.. قوتي.. تأكدت من جديد أن الأسرة هي سر القوة، وأن نجاحات أبنائنا أصحاب العزيمة تلهمنا جميعًا، الدولة مستمرة في دعمهم، وتمكينهم، وتكامل الجهود من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لهم.

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انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ذوي الهمم احتفالية أسرتي.. قوتي
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