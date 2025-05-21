مدبولي: كلمة الرئيس بقمة بغداد عبّرت عن موقف مصر تجاه حرب غزة

كتب-عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية ببغداد.

وقال مدبولي إن كلمة الرئيس بالقمة العربية التي انعقدت في بغداد الأسبوع الماضي عبرت عن موقف مصر من القضايا الإقليمية خاصة حرب غزة والقضية الفلسطينية مثنيا على تأكيد الرئيس خلال كلمته بأن السلام الشامل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وليس في تطبيع إسرائيل مع الدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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