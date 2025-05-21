السيسى: تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ البنية الأساسية لجعل الأراضي صالحة للزراعة يتطلب تكلفة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع جهاز "مستقبل مصر" للتنمية الصناعية، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل توفير هذه البنية الأساسية المركزية على نطاق واسع.

وأوضح الرئيس السيسي أن تجهيز 500 ألف فدان في سيناء لزراعتها يتطلب تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى وزارات الكهرباء والري والزراعة، من أجل تكامل عمل مؤسسات الدولة لإضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية في مصر.

وأشار إلى أنه من المستهدف إدخال 800 ألف فدان إضافية إلى الرقعة الزراعية بحلول شهر سبتمبر المقبل.

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