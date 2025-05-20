"حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل الاجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إجراءات حاسمة وجديدة لمواجهة مشكلة المكالمات الترويجية والمزعجة التي يتعرض لها المواطنون.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن أولى هذه الإجراءات ستكون "الغلق النهائي" للهاتف المحمول الذي يُستخدم في إجراء هذه المكالمات، بحيث لا يمكن إعادة تشغيل هذا الخط مرة أخرى بهدف ردع المخالفين بشكل قاطع.

وأشار إبراهيم إلى أن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد أثرها لتشمل محاولات المخالف لشراء خطوط جديدة، حيث سيتم "حظر الشخص" المخالف من شراء أي خطوط هواتف محمولة جديدة من أي من شركات الاتصالات العاملة في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى التي سيتم اتخاذها ضده.

وأكد إبراهيم أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الجهاز على "الحفاظ على حقوق المستخدمين" والتصدي للإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها.

وأوضح رئيس قطاع التفاعل الاجتماعي أن هناك آلية قانونية تسمح بتسجيل الخطوط المخصصة للمكالمات الترويجية، وذلك بتسجيلها كخط "خاص بالمكالمات الترويجية" وتفعيل الخدمة عبر الهاتف الأرضي.

وشدد على أن المتسببين في إزعاج الجمهور عبر هذه المكالمات سيتم إدراجها في "قائمة سوداء" تمنعهم من شراء أي خطوط جديدة بأسمائهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى "تحسين تجربة المستخدمين" وضمان احترام خصوصيتهم لتقليل الإزعاج الناتج عن المكالمات غير المرغوب فيها.

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