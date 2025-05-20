وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة تشغيل مشروعات حياة كريمة

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة المواقف والأسواق، وذلك خلال جولتها المفاجئة اليوم لمركز ومدينة الصف بالجيزة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية، إلى عرض من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مجلس المدينة، إلى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية ومشروعات الإدارة المحلية (الأسواق والمواقف وغيرها).

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة، بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي لم يتم تسليمها، وتشكيل لجنة بالمركز للانتهاء من أعمال التسليم لسرعة الانتهاء من مختلف المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والتي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات خاصة الخدمات الصحية ومشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية مراجعة أعمال استلام المشروعات المنفذة من الجهات التنفيذية بمركز ومدينة الصف وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي ودخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الرئاسية على بعض شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لضمان الحفاظ عليها وحسن تشغيلها.

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