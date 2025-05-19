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لميس الحديدي عن إدخال المساعدات لغزة: تسع شاحنات لا تكفي شعبًا

09:35 م الإثنين 19 مايو 2025

لميس الحديدي

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كتب- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بعد حصار تام وتجويع استمر 79 يومًا منذ الثاني من مارس الماضي، سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدخول 9 شاحنات فقط كمساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON، أن قطاع غزة يعاني من مجاعة تامة، والأمم المتحدة وصفت دخول 9 شاحنات بأنها مجرد قطرة في محيط.

وأوضحت أن هذه المساعدات ستدخل خلال أسبوع واحد فقط عبر منظمات دولية، وذلك حتى إنشاء مراكز توزيع جديدة وفقًا للآلية الجديدة التي تم التوافق عليها بين الاحتلال وواشنطن.

وأوضحت أن هيئات المساعدات ستكون تحت إشراف شركة مساعدات تتابعها واشنطن، ويتم تأمينها من قبل إسرائيل، ووفقًا للخطة، كل أسرة ستحصل على ما يكفيها لمدة 7 أيام فقط.

وانتقدت ردود الفعل الدولية قائلة: "التحركات لا تعدو كونها بيانات، وترامب يقول إنه جاء من أجل السلام والدول الأجنبية تكرر أنها لن تتسامح مع وقف المساعدات! وتلوح بفرض عقوبات على إسرائيل وأنا بقول ده عمره ما هيحصل".

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