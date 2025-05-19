كتب - عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء مجلس وطني يسمى المجلس الوطني للسياحة الصحية يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها بما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقي الخدمات الصحية.

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رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد وزارة الإعلام الكويتية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وزارة الإعلام الكويتية، الذي ضم عادل المشعان، وكيل الوزارة للإعلام الخارجي، وعواد الفكر، مدير إدارة إعلام الدول العربية.

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وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها

قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

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جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الرئيس جوزاف عون، رئيس جمهورية لبنان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتباحث حول التَّحديات التي تواجه المنطقة.

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العظمي بالقاهرة 31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

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منظومة المدفوعات الرقمية.. بيان من السياحة بشأن تطوير خدمات الحج والعمرة

عقدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والبنك الدولي، والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

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مصر تنضم لقائمة الدول الخالية من الملاريا بشهادة من الصحة العالمية (صور)

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، من الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية، داخل حدود البلاد.

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السيسي يستقبل نظيره اللبناني: نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورًا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

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زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادةَ الأجورِ التي أقرتها الحكومة مُرضيةٌ في حدود الإمكانات الحالية، لكنها ليست كافيةً.

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"إعلامي مجلس الوزراء": لا وجود لأي فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن ارتفاع نسب نفوق الدواجن نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة جديدة.

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