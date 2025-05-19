صور- وزير العمل يختتم جولته في دمياط بتفقد معرض سلع مخفضة

كتب- محمد أبو بكر:

اختتم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، جولته بمحافظة دمياط بتفقد معرض للمنتجات الغذائية يشمل الحلويات، والأجبان، ومنتجات الألبان، والذي يقدم خدماته للمواطنين بأسعار مخفضة.

رافق وزير العمل خلال الجولة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والسيد فتحي التلاوي، مدير مديرية العمل بالمحافظة.

وبحسب بيان، جاء تنظيم المعرض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والغرفة التجارية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بهدف دعم الشباب من أبناء المحافظة في عرض منتجاتهم ومشروعاتهم الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.

وخلال تفقده أجنحة المعرض، أجرى الوزير حوارًا مع عدد من الشباب العارضين، حيث استمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، وأشاد بحجم المشاركة ومستوى التنظيم.

وأكد أن هذه النوعية من المعارض تمثل نموذجًا ناجحًا في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى مساهمتها في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المواطن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.

وأوضح الوزير أن هذه المعارض لا تقتصر على دورها الاقتصادي فحسب، بل تُعد منصة للتسويق، والتشبيك بين الشباب ومؤسسات التمويل والدعم، مما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وكان وزير العمل قد بدأ جولته صباح اليوم بلقاء مع محافظ دمياط، تلاها تفقده لمقر مديرية العمل بالمحافظة، حيث تابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وافتتح ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب، وقام بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات دمياط بعيدها القومي.

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