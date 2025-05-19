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اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الإثنين 19 مايو 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وترتفع الأمواج 3.5 مترا فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 70 كم على الساعة.

كما كشفت عن نشاط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والبحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب التعرض للشمس: خاصة بين 12 ظهرًا و3 عصرًا لتجنب الإجهاد الحراري، خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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الأمواج الطقس الملاحة الأرصاد
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