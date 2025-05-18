أحمد موسى يكشف كواليس استعادة أرشيف آيلي كوهين من سوريا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الجاسوس الإسرائيلي في دمشق أيلي كوهين الذي تم إعدامه قبل نحو 60 عامًا، بعدما أعلنت تل أبيب الحصول على متعلقاته من سوريا.

وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجاسوس كوهين من مدينة حلب السورية، حيث بدأ التجسس في 1961 واستمر طيلة 3 سنوات.

ولفت إلى أن كوهين قام بعملية اختراق والتقى الجاليات السورية في الأرجنتين ثم عاد إلى سوريا والتقى مع مسئولين أمنيين وعسكريين بارزين بينهم الرئيس محمد الأمين الحافظ الذي حكم سوريا من 1961 وحتى 1965.

وأكد، أن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كشف أن ضباط المخابرات المصرية هم من افتضحوا أمر هذا الجاسوس وبلغوا جهاز المخابرات السورية بعدما ظهر في صور محمد الأمين الحافظ.

وأوضح أن الجاسوس الإسرائيلي أسس محطة إرسال في دمشق قريبة من مقر إحدى السفارات الأوروبية للتواصل مع الموساد، مشيرًا إلى أنه تم القبض على الجاسوس أيلي كوهين واعترف بما يقوم به ووجدوا معه صور مواقع عسكرية سورية وصور له مع الرئيس محمد الأمين الحافظ ومسئولين بارزين ولقاءات مع جاليات مختلفة، موضحا أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 18 مايو 1965 أي قبل 60 عامًا.

وأوضح أن إسرائيل أعلنت اليوم عن استعادة الأرشيف السري للجاسوس أيلي كوهين من سوريا، وهذا الموضوع له شقين، حيث إن الموساد تمكن من اختراق موقع الأرشيف وحصلوا على أكثر من 2000 وثيقة بينها متعلقات شخصية ووثائق ومراسلات وصيغة تنفيذ الحكم وشريط تسجيل كاسيت.