هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر ذو صلة وثيقة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، تفاصيل منع سيارات الميكروباص من السير على الدائري تزامنًا مع تشغيل المشروع.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن منع سير الميكروباص على الطريق الدائري حقيقي، لكنه لن يتم بشكل مفاجئ أو "مرة واحدة" تجنبًا لحدوث أزمة في المواصلات وتنقلات المواطنين.

وأضاف المصدر، أنه اعتبارًا من يوم 1 يونيو "وفق المخطط" سيتم منع سير سيارات الميكروباص أعلى الدائري لمسافة 35 كم فقط تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهي نفس المسافة التي سيتم فيها تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي، والذي يشكل بديل الميكروباص في هذه المسافة.

وأشار المصدر، إلى أن منع السير سيكون تباعًا مع تشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي BRT وذلك لتوفير البديل المناسب والسريع للركاب.

وأوضح أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لمشروع الأتوبيس الترددي، سيتم منع سير الميكروباص بشكل نهائي أعلى الطريق الدائري بالكامل، لافتًا إلى وجود مواقف ميكروباص أسفل الدائري عند محطات الأتوبيس الترددي، كما يتم إنشاء طريق خدمة سطحي بمحاذاة الدائري من الجانبين لخدمة السيارات.

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