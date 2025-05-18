الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة "إسكان أخضر" وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواصلة تنفيذ 3972 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع "الإسكان الأخضر" الذي يُراعي المعايير البيئية المستدامة.

يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال تطوير المناطق الصناعية والمرافق ضمن توسعات المدينة، في إطار خطة الوزارة لتوفير خدمات متكاملة وسكن ملائم للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مشروع الإسكان الأخضر يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، في ضوء استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدعم أنماط البناء الصديق للبيئة.

كما تهدف مشروعات تطوير المناطق الصناعية إلى تحسين البنية الأساسية الداعمة للأنشطة الصناعية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان الجودة والانضباط في التنفيذ.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مواقع تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر في منطقتي الخدمات الإقليمية وحدائق العاشر، لمتابعة موقف التنفيذ وأعمال المرافق والطرق.

وأشار "عبد اللاه"،إلى أن منطقة الخدمات الإقليمية تضم 90 عمارة تحتوي على 1842 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا كاملة المرافق، وقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%، أما في منطقة حدائق العاشر، فيضم المشروع 109 عمارات تشمل 2130 وحدة بمساحات مماثلة، بنسبة إنجاز بلغت 65%.

كما تفقد رئيس الجهاز، منطقتي A1 وA2 الصناعيتين لمتابعة أعمال تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وفرمة الطرق تمهيدًا للرصف والتطوير الشامل.

وشملت الجولة أيضًا الحي العاشر والحي الرابع عشر للوقوف على احتياجات السكان وتقييم مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وخلال الجولة، رصد رئيس الجهاز، عددًا من المخالفات البنائية، تضمنت شروع بعض المواطنين في تنفيذ زيادات دون تراخيص، ومحاولات لفتح محال تجارية مخالفة.

وعلى الفور، وجّه باستدعاء الإدارات المعنية، من بينها الإشغالات والتعديات والنظافة والأمن وشرطة التعمير، للتعامل الفوري مع هذه المخالفات، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية رادعة ولن يتهاون مع أي تجاوزات تمس المخطط العمراني أو تشوه النسق الحضاري للمدينة.

اقرأ أيضاً:

تراجع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل سيتغير النظام الانتخابي المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يُجيب

بيطري يكشف أبرز 3 أمراض تؤدي إلى نفوق الدواجن في الصيف وطرق الوقاية -(تفاصيل)