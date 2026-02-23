24 ساعة على انتهاء مهلة اللجنة المشكلة من هيئة النقل العام بالقاهرة لإخلاء جراج الأميرية بالكامل من أي إشغالات (أتوبيسات - معدات - ورش - خزانات وقود وزيوت وشحوم - عاملين بمختلف المهن)، وتحديد الجراجات البديلة وإيقاف المرافق الموجودة بالجراج (كهرباء - مياه - صرف).

وتنتهي مهلة عمل اللجنة، مع تنفيذ الإخلاء وجاهزية تسليم الفرع في موعد غايته 25 فبراير 2026.

وحصل مصراوي على مستند يوضح مصير جراج الأميرية، أحد أهم وأكبر جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، والمخطط لهذا المقر بعد إخلائه بالكامل.

وبحسب المستند، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي تنفذه وزارة البيئة "التنمية المحلية والبيئة حاليًا" بتمويل من البنك الدولي، حيث سيتم إعادة بناء وتأهيل جراج الأميرية وتحسين البنية التحتية له بالكامل.

وكانت تلقت تلقت وزارة البيئة تمويلًا من البنك الدولي لتغطية تكاليف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وتعتزم الوزارة، بصفتها الجهة المنفذة للمشروع، تخصيص جزء من عائدات هذا القرض لسداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أعمال تحديث جراج أتوبيسات الأميرية.

ومن المخطط تحويل هذا الجراج إلى جراج أتوبيسات كهربائية بالكامل، حيث ينص المستند الذي حصل عليه مصراوي، على دعوة الشركات المُؤهلة لتقديم عروض أسعار مختومة لأعمال تحديث جراج الأميرية وتحسينات البنية التحتية، في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تركيب أجهزة الشحن، وتحديث مبنى الصيانة (الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية)، وشبكة توزيع الجهد المتوسط، وتوزيع الكهرباء، وهدم المباني القائمة، وإنشاء غرف فنية، وبناء مظلات معدنية للحافلات الكهربائية.

ويستهدف تطوير جراج الأميرية تطبيق معايير النقل الذكي والنظيف، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

