إعلان

تفاصيل أول جراج كهربائي بالكامل بهيئة النقل العام بالقاهرة - مستند

كتب : محمد نصار

12:57 م 23/02/2026

هيئة النقل العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

24 ساعة على انتهاء مهلة اللجنة المشكلة من هيئة النقل العام بالقاهرة لإخلاء جراج الأميرية بالكامل من أي إشغالات (أتوبيسات - معدات - ورش - خزانات وقود وزيوت وشحوم - عاملين بمختلف المهن)، وتحديد الجراجات البديلة وإيقاف المرافق الموجودة بالجراج (كهرباء - مياه - صرف).

613601699_2513349589062620_2065342037703623972_n

وتنتهي مهلة عمل اللجنة، مع تنفيذ الإخلاء وجاهزية تسليم الفرع في موعد غايته 25 فبراير 2026.

وحصل مصراوي على مستند يوضح مصير جراج الأميرية، أحد أهم وأكبر جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، والمخطط لهذا المقر بعد إخلائه بالكامل.

وبحسب المستند، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي تنفذه وزارة البيئة "التنمية المحلية والبيئة حاليًا" بتمويل من البنك الدولي، حيث سيتم إعادة بناء وتأهيل جراج الأميرية وتحسين البنية التحتية له بالكامل.

وكانت تلقت تلقت وزارة البيئة تمويلًا من البنك الدولي لتغطية تكاليف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وتعتزم الوزارة، بصفتها الجهة المنفذة للمشروع، تخصيص جزء من عائدات هذا القرض لسداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أعمال تحديث جراج أتوبيسات الأميرية.

ومن المخطط تحويل هذا الجراج إلى جراج أتوبيسات كهربائية بالكامل، حيث ينص المستند الذي حصل عليه مصراوي، على دعوة الشركات المُؤهلة لتقديم عروض أسعار مختومة لأعمال تحديث جراج الأميرية وتحسينات البنية التحتية، في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تركيب أجهزة الشحن، وتحديث مبنى الصيانة (الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية)، وشبكة توزيع الجهد المتوسط، وتوزيع الكهرباء، وهدم المباني القائمة، وإنشاء غرف فنية، وبناء مظلات معدنية للحافلات الكهربائية.

ويستهدف تطوير جراج الأميرية تطبيق معايير النقل الذكي والنظيف، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات تنمية الصعيد

منال عوض توجه بصرف مساعدات ضحايا حادث جنوب بورسعيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة النقل العام جراج الأميرية إخلاء جراج الأميرية البنك الدولي مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرى التنمية المحلية والبيئة محافظة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
شئون عربية و دولية

الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"
دراما و تليفزيون

بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"

أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"