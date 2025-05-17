إزالات عقارات وتعويضات.. رئيس الوزراء يتابع تطوير منطقة السيدة عائشة

كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير الأعمال في محيط منطقة السيدة عائشة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم وقبل توجهه لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط.

رافق رئيس الوزراء خلال مروره بمشروع تطوير محيط منطقة السيدة عائشة، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية منطقة السيدة عائشة، باعتبارها من أعرق المناطق التاريخية في العاصمة، وتحمل مكانة كبيرة في وجدان المصريين، مضيفًا أن أعمال التطوير الجارية حاليًا التي تقوم بها الدولة تستهدف إعادة إحياء المنطقة بالشكل اللائق بتاريخها ومكانتها.

وخلال مروره بمنطقة السيدة عائشة، استمع رئيس الوزراء لشرح من محافظ القاهرة، الذي أشار خلاله إلى أنه في إطار قيام الدولة بإعادة تخطيط منطقة السيدة عائشة حول منطقة القلعة ومسجد السلطان حسن والرفاعي قامت محافظة القاهرة بإزالة 60 عقارًا سكنيًا، و123 عقارًا تجاريًا تضم 347 محلًا وعيادات ومخازن.

كما تم إزالة 120 باكية "سويقة تابعة لمحافظة القاهرة "، وإزالة 133 عقارًا بمنطقة عرب يسار، و5 بلوكات مطلة على شارع صلاح سالم، وفي الوقت نفسه تم تعويض جميع المستحقين.

وأضاف المحافظ: تم نقل وإزالة موقف السيرفيس بالكامل وإنشاء موقف مؤقت خلف مسجد السيدة عائشة؛ لخدمة أهالي جنوب القاهرة ورفع جميع المخلفات، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ محور صلاح سالم البديل بطول 2 كم مربع، وتم الانتهاء من تنفيذ 1200 م2 مربع ويتبقي 800 م2، كما تقوم محافظة القاهرة بأعمال إزالة منزل كوبري الأباجية اتجاه صلاح سالم.

وتقوم الهيئة الهندسية، بجميع أعمال التطوير؛ سواء منطقة عرب يسار ومنطقة السيدة عائشة ومحور صلاح سالم البديل، بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"

اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام وموعد انخفاض الحرارة

الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية