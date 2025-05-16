"الرعاية الصحية" تبحث مع "سانوفي" العالمية التعاون في علاج الأمراض الجينية والمناعية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدًا رفيع المستوى من شركة "سانوفي" العالمية، لبحث سبل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الكشف المبكر وعلاج الأمراض الجينية والمناعية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وضم وفد الشركة العالمية كل من: الدكتورة إيرينا ماكسيموفا، المديرة الطبية لأمراض الكلى النادرة، الدكتورة ناديا دابا، المديرة الطبية العالمية لأمراض واضطرابات الدم النادرة، الدكتور شريف رشدي، المدير الطبي بشركة سانوفي إفريقيا، الدكتورة سارة قنديل، مدير قسم الأمراض النادرة بشركة سانوفي مصر، والدكتور إيهاب شعراوي، مدير العلاقات الحكومية بشركتي سانوفي مصر والسودان.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق مبدئيًا على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة سانوفي، تتضمن التعاون في عدة مجالات ذات أولوية، من أبرزها: علاج الأمراض الجينية والمناعية، والبحث العلمي، والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية، إضافة إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية والتكنولوجيا التشخيصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الجانبين اتفقا على إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) للأمراض الجينية والمناعية، بالتعاون مع شركة سانوفي، مشيرًا إلى أن هذا المركز يُمثل خطوة محورية نحو تحسين دقة وسرعة التشخيص، وتمكين الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض النادرة والمعقدة، ما يسهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل المضاعفات.

وأشار السبكي إلى أن التوجه نحو الرعاية الصحية الذكية والشخصية يُمثل مستقبل الرعاية الصحية الحديثة، وأن التعاون مع شركات دواء عالمية بحجم "سانوفي" يدعم توجه الهيئة نحو تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الذكية، وبناء منظومة صحية مرنة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتكامل قواعد البيانات.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "سانوفي" عن تقديرهم لتجربة مصر الرائدة في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، وأشادوا بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة لدعم الابتكار في القطاع الصحي المصري.

وشارك في اللقاء من جانب الهيئة عدد من قياداتها، من بينهم: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة ومدير عام المكتب الفني، الدكتور وائل عمران، مستشار الشؤون الإدارية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتور محمد السنافيري، والدكتورة مي المليجي، والدكتور محمود الديب، والدكتور مهند عاطف، والأستاذ أحمد سمير، المنسق العام لمشروع الاتصالات للعاملين بالهيئة.

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