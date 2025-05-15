وزير التموين يتابع خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوافر السلع الأساسية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركتي "النيل" و"الإسكندرية" للمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة خطط التطوير وموقف توافر السلع.

شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل، واللواء أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية، ويوسف علي حسين، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل، واللواء عصام زهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية، واطلع على خطط الشركتين لتطوير الفروع من حيث البنية التحتية، ونُظم العرض والتخزين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الدور الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة، وتكثيف المعروض من السلع بأسعار عادلة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تطوير الفروع المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، مع تعزيز التنسيق بين الشركات التابعة والقابضة لضمان استقرار السوق وفعالية الأداء.

من جانبهم، أكد رؤساء الشركات التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات الوزارة، واستعرضوا أبرز التحديات وخطط التطوير الجارية، مشيرين إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التموين لضمان كفاءة العمل بالمجمعات الاستهلاكية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا