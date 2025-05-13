شركة "سيتا" العالمية تدشن مركزها الإقليمي الأول بالشرق الأوسط في القاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في فاعليات افتتاح مركز القيادة الجديد في القاهرة لشركة "سيتا" العالمية، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لدعم مشروعات التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة المصرية كمركز إقليمي لصناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات، وفي حضور سليم بوري رئيس "سيتا" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، والطيار شريف خليل، نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بـ"مصر للطيران"، إلى جانب عدد من قيادات شركة "سيتا".

وأعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن افتتاح مركز سيتا الجديد بالقاهرة يُعد خطوة استراتيجية تعزز قدرات البنية التحتية الرقمية لصناعة النقل الجوي في مصر والمنطقة؛ مضيفًا أن المركز، الذي بدأ التشغيل الفعلي في سبتمبر 2024، يعكس ثقة "سيتا" في مناخ الاستثمار المصري، ويُمثل استثمارًا مباشرًا في الكوادر البشرية من خلال توفير فرص عمل نوعية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في تكنولوجيا معلومات الطيران.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن وزارة الطيران المدني تدعم الشراكات النوعية التي تجمع بين القطاعَين العام والخاص، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية.

وأشاد وزير الطيران المدني بالتعاون المثمر بين "سيتا" و"مصر للطيران"، والذي أثمر عن تنفيذ حلول رقمية متقدمة أسهمت في تطوير كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين؛ ومن أبرز هذه الحلول: "SITA Connect Go"، الذي يوفر بنية تحتية مرنة وسريعة الاستجابة، ونظام "Community DCS"، الذي يُحسن من عمليات المغادرة ويعزز الأداء التشغيلي.

واختتم الحفني كلمته بالتأكيد أن وزارة الطيران المدني، بناء على توجيهات القيادة السياسية، تضع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار العصر، وأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون بوابة إقليمية وعالمية للابتكار في صناعة الطيران، وتحرص الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتعمل على دعم وتشجيع الشركات الدولية الرائدة على التوسع في السوق المصرية، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، وهو ما يتجسد في تجربة شركة "سيتا" الناجحة كمثال يُحتذى في الشراكة الدولية في قطاع الطيران.

وأعرب سليم بوري، رئيس شركة "سيتا" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، خلال كلمته، عن فخره واعتزازه بافتتاح مركز القيادة الإقليمي الجديد للشركة في القاهرة، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقتَي الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا أن هذا المركز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة المتميزة والممتدة بين "سيتا" وجمهورية مصر العربية منذ عام 1954.

وأشار بوري إلى أن اختيار القاهرة لاحتضان هذا المركز الاستراتيجي جاء لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وبيئة استثمارية مشجعة، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية القادرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفًا أن شركة سيتا تؤمن بأن "التحول الرقمي هو المحرك الرئيسي لمستقبل صناعة النقل الجوي، ومن هذا المنطلق نواصل تعزيز استثماراتنا في مصر والمنطقة، ونتطلع إلى تعميق التعاون مع شركائنا في وزارة الطيران المدني ومصر للطيران؛ بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة السفر لملايين الركاب حول العالم".

وأكد بوري أن افتتاح المركز لا يُعد فقط تتويجًا لعلاقة تاريخية راسخة بين "سيتا" ومصر؛ بل يشكل أيضًا انطلاقة جديدة نحو المستقبل، تواصل من خلالها الشركة دعم الخطط التنموية الطموحة للدولة في مجالي الطيران والتكنولوجيا، مع الالتزام بالاستثمار في الكوادر المحلية، وتمكين الشباب المصري ليكونوا جزءًا فاعلًا في بناء منظومة رقمية عالمية المستوى.

وتوجه بوري بالشكر إلى وزارة الطيران المدني على دعمها المستمر، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر والنجاحات المشتركة في السنوات القادمة.

وقام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في ختام الفاعليات، بجولة تفقدية داخل المركز الإقليمي، رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة الطيران، وممثلو شركة "سيتا"، حيث اطلع على البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للمركز، وآليات العمل الحديثة المُعتمدة في تشغيله. واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي "سيتا" حول أبرز الحلول الرقمية التي يقدمها المركز لدعم صناعة النقل الجوي، وخطط الشركة المستقبلية لتعزيز وجودها في السوق المصرية والإقليمية.

جدير بالذكر أن شركة SITA تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل الجوي؛ حيث تأسست في عام 1949، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم حلولاً متكاملة تخدم المطارات وشركات الطيران والعديد من الحكومات؛ بما يُسهم في تعزيز كفاءة عمليات النقل الجوي وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة.

وتلعب SITA دورًا محوريًّا في تحسين كفاءة العمليات في أكثر من ألف مطار حول العالم، وتضمن ربط أكثر من 2500 عميل، كما تقدم حلولًا متقدمة لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة، وتمتد شبكة الشركة إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.