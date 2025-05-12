أحمد الباز: "مستقبل وطن" يطلق قافلة طبية مجانية بكفر الزيات في هذا الموعد

كتب- عمرو صالح:

أعلن أحمد الباز، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالغربية، عن إطلاق المرحلة الثانية من قافلة "كن عونًا" الطبية المجانية، والمقرر تنظيمها يومي الخميس والجمعة، 15 و16 مايو، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، أمام معرض ليون أوتو (السرايا سابقًا) بمدينة كفر الزيات.

القافلة تقام بالتعاون مع وزارة الصحة وتحت إشراف أطباء متخصصين من الوزارة، وبمشاركة أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية متكاملة لأهالي المركز، ضمن مبادرات الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشمل القافلة عددًا من التخصصات الطبية، منها: الباطنة، العظام، الجلدية، الجراحة، المسالك البولية، الرمد، الأنف والأذن، النساء، تنظيم الأسرة، والأطفال. كما تضم القافلة وحدة أشعة متنقلة ومعامل لإجراء التحاليل، وتُقدم جميع الخدمات بالمجان.

ويُشترط تقديم بطاقة الرقم القومي لتنظيم عملية الكشف وتسريع الإجراءات، مع التأكيد على تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو تدخلات جراحية إلى أقرب مستشفى عام، لمتابعة حالتها بالتنسيق مع فريق خدمة المواطنين بالحزب.

كما سيتم توفير ميكروباصات لنقل أهالي القرى المجاورة إلى مقر القافلة، على أن تكون نقاط التجمع بجوار الوحدات المحلية بكل قرية.

من جانبه أكد أحمد الباز: "نحن نؤمن أن الصحة حق لكل مواطن، والقافلة خطوة جديدة في طريق دعم أهلنا، ونسأل الله أن تكون سببًا في شفاء كل مريض".