وزير العمل يلتقي وفد شركة "إيلو للاستشارات والخدمات المتكاملة" -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة E-LAW"" "إيلو للاستشارات والخدمات المتكاملة"، برئاسة اللواء سعيد شوقي، وهي شركة تأسست وفقًا للقوانين المصرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية فنيًّا وقانونيًّا من خلال نخبة من المتخصصين.

ويأتي ذلك لمناقشة سُبل التعاون في التحقق من الشهادات والخبرات التي يجب أن تمتلكها الكوادر المصرية قبل السفر إلى الخارج.

وأكد جبران أن الوزارة تتعاون مع كل شركاء التنمية في الداخل والخارج في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب المصري لتلبية احتياجات سوق العمل، وأن التأكد من امتلاك الكوادر المصرية المهارات والخبرات اللازمة، وشهادات قياس مستويات المهارة والحرفة، هو جزء من تطوير تلك المنظومة؛ بهدف الحفاظ على حقوق وواجبات العامل المصري في الخارج، واستدامته في العمل دون مشكلات أو تحديات.

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