رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية؛ للعمل في المملكة العربية السعودية، في شركة (رياض الوطن للمقاولات العامة) على مهن مختلفة، براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن "6 حدادين- برادين- لحامين"، على أن يكون حاصلًا على:

- شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7سنوات

- 1 مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي

- خبرة 12 سنة.

- و1 مشرف عام تركيبات/ إنذار حريق، على أن يكون حاصلًا على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات

- خبرة 12 سنة.

- 3 فنيي تركيبات كهربائية وشبكات.

- أن يكون حاصلًا على شهادة تدريب في الأمن الصناعي

- خبرة 7 سنوات، و3 فني تركيبات صاج، وفني تبريد.

- أن يكون حاصلًا على شهادة فنية.

- خبرة في التركيب والصيانة.

- 3 سباكي أعمال صحية.

- خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.

- 5 نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والإنشائية.

- 3 حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.

- 5 عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط..

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن شروط ومميزات الفرص هي:

- إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يومًا

- تذكرة طيران، ذهاب وعودة.

- تتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد.

- توجد مكافآت سنوية، ومكافآت حسن أداء، طبقًا لسياسة الشركة

- تطبق سياسة حوافز الشركة، وإضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية.

- عقد عمل موثق في منصة قوى.

- تأمين طبي شامل، ومكافأة نهاية الخدمة طبقًا لقانون العمل السعودي

- يكون التقديم من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام، والتقديم طبقًا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي:

labour@labour.gov.eg