أحمد موسى: "تكافل وكرامة" أنقذ 7.7 مليون أسرة.. وميزانية الدعم قفزت لـ55 مليار جنيه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن برنامج "تكافل وكرامة"، نجح في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مصرية مستحقة، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا البرنامج الرائد جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، لن تتخلى عن مواطنيها وستقف بجانبهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن حجم المخصصات المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" في موازنة العام المالي 2024/2025 بلغ 41 مليار جنيه.

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، موضحًا التوسع المستمر في مظلة الحماية الاجتماعية، أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة ملحوظة في العام المالي المقبل لتصل إلى 55 مليار جنيه، وهو ما يعادل إجمالي ما أنفقته الدولة على برامج الدعم المختلفة خلال السنوات السبع الماضية مجتمعة.

وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن 22 برنامجًا متنوعًا، تستهدف دعم الفئات الأكثر تضررًا، بميزانية إجمالية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا.