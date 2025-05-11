ذروة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 11 مايو وحتى الجمعة 16 مايو 2025.

وقالت الهيئة، إن اليوم الأحد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية ومن المتوقع نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع إنخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 8:7 درجات على أغلب الأنحاء بداية من غد الإثنين 12 مايو.

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