هل تراجعت الأسعار؟.. اعرف متوسط أسعار الشقق في أهم 5 مناطق بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد سوق العقارات حالة من التباطؤ في البيع والشراء خلال الفترة الحالية، لكن بعد إعلان البنك المركزي خفض الفائدة في الاجتماع الأخير 2.5%، توقع خبراء السوق العقاري تراجع الأسعار وزيادة حركة البيع.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أسعار الوحدات السكنية في أهم مناطق القاهرة الكبرى، وقيمة الزيادة السعرية في الفترة الأخيرة، بعد مرور 25 يوميا من خفض الفائدة والتي أصبحت 25.5% بدلا من 27.5%.

مدينة 6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر تتنوع أسعار العقارات نتيجة اتساعها وكثرة الأحياء بها، ووصل سعر أقل متر لـ 11 ألف إلى 14 ألف جنيه في مناطق مثل التوسعات الشمالية ومحور البوليفارد وجمعية المستثمرين، وهذا السعر لوحدات نصف تشطيب.

بينما ارتفع السعر لـ 25 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه في مناطق مثل غرب سوميد والتوسعات الشرقية وبعض كمبوندات الخاصة، ورقم تراجع الطلب لـ 22% في مدينة 6 أكتوبر إلا أن السعر ارتفع 39% وفقا لمؤشر عقار ماب.

حدائق الأهرام:

ارتفعت أسعار الشقق في منطقة حدائق الأهرام 35%، حيث تراوح سعر المتر بين 14 ألف و17 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 155 مترا 2 مليون و465 ألف جنيه.

مناطق الهرم وفيصل:

في منطقة الهرم وصل سعر المتر لـ 15 ألف إلى 20 ألف جنيه في شارع ناصر الثورة والرماية والمساحة، بينما سجل سعر المتر 10 آلاف إلى 12 ألف في مناطق مثل شارع الثلاثيني والطالبية ومناطق متفرعة من حي الهرم، لكن في ظل هذه الأسعار يظل الطلب على الشراء قليل جدا وأقل من 10%، فيما ارتفعت الأسعار 40%.

وفي منطقة فيصل وصل سعر المتر لـ 14 ألف جنيه في شارع كفر نصار والكوم الأخضر وشارع فيصل الرئيسي، بينما سجل المتر 7 إلى 9 آلاف في مناطق مثل التعاون والطوابق.

القاهرة الجديدة:

في مدينة القاهرة الجديدة ارتفعت الأسعار بشكل بسيط وصل لـ 15% إلى 20%، حيث وسط متوسط سعر المتر في أغلب المناطق بين 25 ألف وحتى 35 ألف جنيه في مناطق مثل الرحاب واللوتس والبنفسج والنرجس الجديدة.

وسجل سعر المتر 20 ألف إلى 25 ألف جنيه في مناطق مثل الأكاديمية والأحياء والمستثمرين، والأندلس والتجمع الثالث.

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