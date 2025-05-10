إعلان

بصحبة أبو العينين.. أول ظهور لأحمد موسى بعد غيابه

08:53 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أبو العينين يحتفل بعودة أحمد موسى بعد وعكته الصحية
  • عرض 5 صورة
    أبو العينين يحتفل بعودة أحمد موسى بعد وعكته الصحية
  • عرض 5 صورة
    أبو العينين يحتفل بعودة أحمد موسى بعد وعكته الصحية
  • عرض 5 صورة
    أبو العينين يحتفل بعودة أحمد موسى بعد وعكته الصحية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:
هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك بعد فترة غياب لمدة أسبوع بسبب وعكة صحية ألمت به.

وأكد أبو العينين، في بداية حلقة برنامج "على مسؤوليتي" بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أن أحمد موسى يتمتع بصحة جيدة، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات مغرضة أطلقتها الجماعة الإرهابية حول حالته الصحية.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى حجم القلق الذي انتاب محبي الإعلامي أحمد موسى في مختلف أنحاء الوطن العربي، قائلاً: "الناس من جميع الوطن العربي تواصلوا معي للاطمئنان على الإعلامي أحمد موسى بعد غيابه على مدار الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أبو العينين تقديره للإعلامي أحمد موسى، مضيفًا: "أحمد موسى رأس ماله وطنيته وأمانته"، ونوه إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها موسى في عمله اليومي، قائلاً: "أحمد موسى يخوض تحديا إعلاميًا كبيرًا كل يوم".

وأعلن أبو العينين أن موسى سيناقش في حلقة السبت ملف قانون الإيجار القديم، الذي يمس كل بيت مصري، موضحًا أن البرنامج سيشمل أيضًا مناقشة عدد من الملفات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الملفات الرياضية والفنية.

اقرأ أيضًا:

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى صدى البلد محمد أبو العينين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "بحوث الصحراء" يفتتح ورشة عمل علمية لدعم الشباب الإفريقي في مكافحة التصحر

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة