بصحبة أبو العينين.. أول ظهور لأحمد موسى بعد غيابه

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك بعد فترة غياب لمدة أسبوع بسبب وعكة صحية ألمت به.

وأكد أبو العينين، في بداية حلقة برنامج "على مسؤوليتي" بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أن أحمد موسى يتمتع بصحة جيدة، نافياً بشكل قاطع ما تردد من شائعات مغرضة أطلقتها الجماعة الإرهابية حول حالته الصحية.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى حجم القلق الذي انتاب محبي الإعلامي أحمد موسى في مختلف أنحاء الوطن العربي، قائلاً: "الناس من جميع الوطن العربي تواصلوا معي للاطمئنان على الإعلامي أحمد موسى بعد غيابه على مدار الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أبو العينين تقديره للإعلامي أحمد موسى، مضيفًا: "أحمد موسى رأس ماله وطنيته وأمانته"، ونوه إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها موسى في عمله اليومي، قائلاً: "أحمد موسى يخوض تحديا إعلاميًا كبيرًا كل يوم".

وأعلن أبو العينين أن موسى سيناقش في حلقة السبت ملف قانون الإيجار القديم، الذي يمس كل بيت مصري، موضحًا أن البرنامج سيشمل أيضًا مناقشة عدد من الملفات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الملفات الرياضية والفنية.

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