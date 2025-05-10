القوات الجوية و"كاتيك" الصينية تحتفلان بمرور 45 عامًا على التعاون وانضمام أول الطائرات المقاتلة

كتب- محمد سامي:

احتفلت القوات الجوية المصرية، وشركة "كاتيك" الصينية الرائدة في مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور 45 عامًا على التعاون المشترك وانضمام أولى الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية، وذلك في احتفالية مميزة ذات طابع تاريخي بقلعة صلاح الدين عكست عمق العلاقات الثنائية والروابط الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين على كافة الأصعدة، بحضور ممثلي شركة "كاتيك" والسفير الصيني بالقاهرة.

تضمنت الاحتفالية جولة بين جنبات المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الذي يعبر عن حقبة تاريخية مهمة للدولة المصرية، واستمع ممثلو الشركة والحضور إلى سرد تفصيلي لتاريخ المتحف.

وألقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات الجوية المصرية والصينية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، متطلعًا لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من علاقات التعاون المثمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل

الذي يشهده مجال صناعة الطائرات بشكل مستمر.

فيما ألقى الرئيس التنفيذي لشركة "كاتيك" الصينية كلمة عبر خلالها عن تقديره لتنظيم تلك الاحتفالية بما يعكس العلاقات المتميزة بين كلا الجانبين، كما أشار إلى علاقات الشراكة التي تربط القوات الجوية المصرية بالجانب الصيني لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية وتهيئة المناخ لتبادل الخبرات وفق أسس علمية متكاملة تعظم الاستفادة من العنصر البشري والمنظومات التكنولوجية الحديثة.

وألقى سفير جمهورية الصين الشعبية، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة المصرية، وحرص بلاده على فتح آفاق جديدة من التعاون مع مصر استنادًا على السجل التاريخي من الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

اقرأ أيضًا:

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم