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الحرارة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

12:28 م السبت 10 مايو 2025
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كتب - محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة قصيرة تستمر لمدة 48 ساعة، تصل خلالها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، متجاوزة المعدلات الطبيعية بنحو 9 إلى 10 درجات مئوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن الكتل الهوائية الساخنة القادمة من الصحراء الغربية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تسببت في هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأضافت غانم أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الأحد، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الموجة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتسجل نحو 33 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار هذا الاستقرار النسبي حتى نهاية الأسبوع.

كما أشارت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة، قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، ما يستدعي الحذر عند القيادة أو ممارسة الأنشطة الخارجية.

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