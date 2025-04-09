مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق المقطم صباح الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق (الهضبة العليا – مساكن الزلزال) بالمقطم وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة 11-4-2025 وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال التحويلات اللازمة لتوسعات محطة مياه المقطم وبدء تشغيل خط الطرد قطر 1000مم.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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