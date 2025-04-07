جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالمجالس الطبية: تسريع إجراءات إصدار القرارات

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، ومتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التي تهدف إلى تعزيز العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي تحديات أو قصور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته المفاجئة بزيارة المركز التخصصي لطب الأسنان في منطقة زهراء مدينة نصر، برفقة الدكتور محمد سعد مدير إدارة التقييم والمتابعة بالوزارة، الدكتور عبدالرحمن الزيني، مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور وائل العدوي، مدير المركز، حيث تفقد شباك التذاكر وأسعار الخدمات ونظام قطع التذاكر، بالإضافة إلى مراجعة نظام التسجيل الإلكتروني للحالات، حيث سجل المركز 220 كشفًا أمس الأحد، كما استعرض عقود الصيانة الداخلية وشبكة الغازات في المركز.



وأشار عبدالغفار إلى أن الطيب قام أيضًا بتفقد الصيدلية، حيث راجع الأسعار وتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأوصى بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني في الصيدلية، كما تفقد غرفة النفايات وغرفة الأشعة المقطعية، ووجه بالتنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، لمراجعة المواصفات الفنية لغرفة الأشعة، وأوصى بسرعة إصلاح جهاز الناطق الآلي.



كما تابع نائب الوزير جولته بتفقد غرفة غسيل الأدوات والتغليف وغرفة التعقيم، وراجع إجراءات التعقيم المتبعة في المركز، كما تفقد غرفة رئيس التمريض وغرفة التشخيص، حيث أوصى بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني ومراجعة عقود شركات النظافة والأمن.



وأثناء تفقده قسم الجراحة، تبين لنائب الوزير وجود عطل في مكيف الهواء ووجه بإصلاحه، كما راجع دفتر الحالات الطبية وتأكد من عدم وجود نواقص، كما تفقد غرفة عمليات الأطفال ذوي الهمم، غرفة الإفاقة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى غرف الأدوات النظيفة، وكان حريصًا على التحدث مع الأطقم الطبية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الخدمة.



كما قام الدكتور محمد الطيب بتفقد قسم العلاج التحفظي، وغرف الحشو وعلاج الجذور، بالإضافة إلى عيادات أمراض اللثة والليزر، وعيادة زراعة الأسنان، كما راجع معمل تقويم الأسنان، وأشعة البانوراما، وتفقد قسم التركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج الأطفال، وتفقد قاعة المحاضرات بالمركز، وفي ختام جولته بالمركز، حرص نائب الوزير على التحدث مع المرضى، والاستماع إلى آرائهم والتأكد من مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة،كما قام بتفقد عيادة الأسنان المتنقلة، وذلك ضمن إطار تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع نائب وزير الصحة جولته بتفقد المجالس الطبية المتخصصة، برفقة الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة المجالس الطبية، والدكتور عبدالله جمعة، مدير إدارة شؤون العلاج والسفر، حيث استمع إلى شكاوى بعض المنتفعين بخصوص تأخير في إجراءات المناظرة الطبية لعدة حالات، منها حالة مريض يحتاج لعملية تسليك شرايين، وأخرى تتعلق بتجديد رخصة سيارة، وقد وجه نائب الوزير بتسريع كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة المرضى ورضا المنتفعين.



كما تفقد نائب الوزير لجنة استصدار القرارات وغرفة التوجيه الفني، وأوصى بتسريع آليات استصدار القرارات، إضافة إلى تفقد غرفة التطبيب عن بُعد، حيث أوصى بزيادة عدد وحدات التطبيب عن بُعد في القاهرة والجيزة، وأعطى مهلة شهر لإعداد تقرير يتضمن حصر وتحديد جميع النواقص والاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المنظومة.



وفي ختام جولته بالمجالس الطبية المتخصصة، أوصى الدكتور محمد الطيب بزيادة عدد أطباء التكليف وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، كما حرص على التفاعل مع العاملين والأطقم الطبية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة.