تجديد تعيين محمد محمود نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 148 لسنة 2025 بتجديد تعيين محمد أحمد محمد محمود أحمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام).

وتجديد تعيين أحمد جمال محمد محمد متولى نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام)، وتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام).

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.