إعلان

الأربعاء المقبل.. عزاء شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشي بمسجد عمر مكرم

03:36 م الأحد 06 أبريل 2025

الكاتب الصحفي خالد البلشي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إقامة عزاء شقيقته انتصار البلشي، يوم الأربعاء المقبل، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مشيرا إلى أن تشييع الجنازة أقيم اليوم الأحد، بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين أعلن أمس، صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار في ذمة الله، وتشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.

اقرأ أيضًا:

خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق

لائحة غرامات السكة الحديد.. 420 جنيهًا على نقل الحيوانات الأليفة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد البلشي نقيب الصحفيين مسجد عمر مكرم ميدان التحرير محافظة المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق