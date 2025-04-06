الأربعاء المقبل.. عزاء شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشي بمسجد عمر مكرم

كتب- عمرو صالح:

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إقامة عزاء شقيقته انتصار البلشي، يوم الأربعاء المقبل، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مشيرا إلى أن تشييع الجنازة أقيم اليوم الأحد، بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين أعلن أمس، صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار في ذمة الله، وتشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.

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