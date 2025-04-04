جولة ليلية مفاجئة لرئيس "صحة القاهرة" على مستشفيى صدر وحميات العباسية.. ماذا وجد؟

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، جولة تفقدية بمستشفى صدر العباسية وحميات العباسية في العاشرة مساء الخميس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

استهلّ الجزار الزيارة بمستشفى صدر العباسية؛ حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، مشددًا على تواجد الطاقم النوباتجي لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة.

انتقد الجزار عدم التزام العاملين بالزي الرسمي، وأكد ضرورة الالتزام بتعليمات وزير الصحة والسكان بارتداء الزي الرسمي طوال فترة التواجد داخل المستشفى.

كما انتقد تكدس المرضى داخل الاستقبال، وعلى الفور وجّه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، حيث تم تخصيص عيادة إضافية بمستشفى الصدر، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

كما انتقد كذلك قلة أعداد التمريض المتواجدة في الاستقبال والطوارئ، ووجّه على الفور بضرورة زيادة أعداد التمريض خلال الفترة المسائية، كما وجّه إدارة التمريض بالمديرية بالنظر في إعادة توزيع أعداد التمريض بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

وتفقد الجزار أقسام الرعاية المركزة لمتابعة استقبال وتسكين الحالات بصفة شخصية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والقضاء على قوائم الانتظار.

وخلال الجولة، تابع رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، أعمال التطوير القائمة بمستشفى صدر العباسية، والتي أوشكت على الانتهاء، ومن المزمع افتتاحها خلال الشهرين المقبلين.

انتقل الجزار مستكملًا جولته التفقدية إلى مستشفى حميات العباسية؛ حيث لاحظ تكدس المرضى داخل الاستقبال، وعلى الفور وجّه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، حيث تم تخصيص عيادتين بمستشفى الحميات، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

كما تفقد الجزار مجمع الرعايات المركزة بمستشفى حميات العباسية؛ حيث أثنى على منظومة العمل بداخله، واطمأن على آلية استقبال وتسكين الحالات، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار.

كما أكد ضرورة المضي قدمًا في إجراءات حصول مجمع الرعايات بحميات العباسية على اعتماد الزمالة المصرية لتخصص طب الأطفال، مع ضرورة حصول أطباء زمالة الأطفال بالقاهرة على فترة تواجد داخل مجمع الرعايات ضمن برنامج الزمالة الخاص بهم لضمان أقصى استفادة ممكنة.

وفي ختام الزيارة، وجّه الجزار بضرورة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.