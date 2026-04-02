مصدر بـ"الكهرباء": سقوط 15 عمود جهد متوسط نتيجة سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد صلاح

12:12 م 02/04/2026

وزارة الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سقوط نحو 15 عمود جهد متوسط في عدد من المناطق، نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد، والمصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن معظم الأعمدة التي تعرضت للسقوط تركزت في محافظات مطروح والفيوم والوادي الجديد، حيث تأثرت تلك المناطق بشكل أكبر بشدة الرياح وكثافة الأمطار خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والصيانة التابعة لشركات توزيع الكهرباء تحركت على الفور إلى مواقع الأعطال، للعمل على رفع الأعمدة المتضررة وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشبكة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد أن حالة الاستعداد القصوى لا تزال قائمة بجميع شركات الكهرباء، لمواجهة أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية، وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

أخبار الطقس الكهرباء الأحوال الجوية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
