أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي، وهم:

السفير علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا

الدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس

الدكتور محمد فايز فرحات - عضوًا

نيفين محمد كامل عمر - عضوًا

محمد عبدالحميد محمد فهمى - عضوًا

عد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا

علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا

نشر القرار في الجريدة الرسمية