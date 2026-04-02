قرار جمهوري بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات
كتب : أحمد عبدالمنعم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي، وهم:
السفير علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا
الدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس
الدكتور محمد فايز فرحات - عضوًا
نيفين محمد كامل عمر - عضوًا
محمد عبدالحميد محمد فهمى - عضوًا
عد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا
علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا
نشر القرار في الجريدة الرسمية