قرار جمهوري بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:21 ص 02/04/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي، وهم:

السفير علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا
الدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس
الدكتور محمد فايز فرحات - عضوًا
نيفين محمد كامل عمر - عضوًا
محمد عبدالحميد محمد فهمى - عضوًا
عد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا
علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا

نشر القرار في الجريدة الرسمية

