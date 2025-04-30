وزير السياحة يبحث مع طيران الإمارات زيادة الرحلات إلى الغردقة والعلمين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية الإماراتية، لبحث آفاق التعاون المشترك لدعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

يأتي ذلك، خلال زيارته الحالية إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM 2025).

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بالاستفادة من شبكة خطوط الطيران الإماراتية الواسعة لزيادة التدفقات السياحية إلى مصر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

وأكد الجانبان على أهمية قطاع الطيران كأداة محورية لدعم التواصل بين الشعوب وتنشيط حركة السياحة الدولية.

كما تطرقت المباحثات إلى إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية التابعة لطيران الإمارات إلى عدد من المدن السياحية المصرية، من بينها الغردقة والعلمين، وبحث فرص ربط هذه الوجهات بخطوط تشغيل متكاملة تستهدف السائحين من الأسواق البعيدة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى مصر وتنويع الأسواق السياحية.

واستعرض اللقاء أيضًا أبرز التطورات في منطقة الساحل الشمالي، وبخاصة في مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية الصاعدة في مصر، لما تشهده من تطور في البنية التحتية والمشروعات التنموية.

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، وخاصة في مجالات إنشاء وتطوير الفنادق، لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز جاهزية المقصد المصري للنمو المستدام.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ أحمد نبيل، معاون الوزير للمتابعة والطيران.

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