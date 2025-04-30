غرفة عمليات مركزية بـ"الأعلى للآثار" لمواجهة سوء الأحوال الجوية

كتب- أحمد السعداوي:

شكَّل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات مركزية؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية تحديات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الغرفة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة المتاحف والمواقع الأثرية والمتاحف وزائريها، ما يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

وأشار إسماعيل إلى أن جميع أمناء المتاحف ومفتشي الآثار موجدون بأماكن عملهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة أي طارئ قد يستجد.

ويتم استقبال كل الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقي كل شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كل الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

اقرأ أيضاً:

العاصفة الترابية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات والظواهر الجوية)

الصحة توجه نصائح مهمة لمواجهة العاصفة الترابية: تجنبوا الخروج إلا للضرورة

انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة بالمنيا.. اليوم