وزير العمل: رفعنا منحة العمال في الكيانات المتعثرة من 600 إلى 1500 جنيه

كتبت -داليا الظنيني:

قال وزير العمل جبران محمد جبران، أن الدولة تتبنى منهج التدريب من أجل التشغيل، موضحا أن الوزارة لديها مراكز تدريبية ثابتة ومتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية تديرها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال: العائد المادي لظاهرة "التوك توك" هو سبب إحجام الشباب عن الالتحاق بالمهن المعروفة، والدولة تحركت بقوة لمواجهة التسرب التعليمي.

وأوضح أن الحد الأدنى الأجور بدأ من ٢٤٠٠ وصل إلى ٧٠٠٠ آلاف جنيه لمراعاة معايير التضخم، مشيرا إلى أن العلاوة السنوية تقدر بـ٣٪؜ على الأجر التأمينى للعامل بحد أقصي ٢٥٠ جنيها.

وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور يشهد تمثيلا للوزراء وأصحاب العمل ويرصد معدلات التضخم ويحرص على تخصيص الراتب الأفضل، مبينا أن التدرج فى ٱجر العامل إجبارى وينطبق على القطاع الخاص.

وتابع وزير العمل: بتوجيهات من الرئيس السيسي تم رفع منحة الوزارة للعمال في الكيانات المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وأكد أن هناك تواصل مستمر مع وزراء العمل بالدول العربية من أجل حل مشكلات العمالة.

اقرأ أيضا:

قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن

متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد

تحديثات الطقس.. خريطة أماكن العاصفة الرملية والأمطار بعد ساعات