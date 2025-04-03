البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبنى الخدمات بمطرانية الجيزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والانبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، اليوم الخميس، مبني الخدمات بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بحي جنوب وذلك بحضور اللواء عمرو خالد مدير مكتب المخابرات الحربية بالجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال كلمته أكد محافظ الجيزة، أن الله أنعم على مصر بالعديد من المقومات والمزايا من أهمها هو أن حباها الله شعباً يحمل في جيناته وفطرته التي خلقه الله عليه حب الوطن والدفاع عنه معتمداً في ذلك على العلاقة التي تجمع مختلف طوائفه وحرص جميع فئات الشعب المصري على توطيد أواصر الود ودحر الفتن ولفظ المتسببين بها لحفظ وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد.

لافتا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد في العديد من المناسبات على أهمية تلك العلاقة التي تجمع أبناء الشعب المصري ودورها المهم في تعزيز الاستقرار.

وتوجه محافظ الجيزة، بجزيل الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني على ما تبذله الكنيسة المصرية من مشاركة تنموية حقيقية في بناء الوعي الوطني ونشر المحبة والتسامح والتعايش.