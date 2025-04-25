ذكرى تحرير سيناء.. انتصار السيسي: كل عام وراية الوطن خفاقة بعزيمة أبنائه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية:"في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل".

وأضافت عبر منشور لها على صفحتها بـ "فيسبوك"، الجمعة:"كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه، تحيا مصر".

اقرأ أيضاً:

السيسي: سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها

شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

25 وظيفة شاغرة.. "نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لتعيينات جديدة