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ذكرى تحرير سيناء.. انتصار السيسي: كل عام وراية الوطن خفاقة بعزيمة أبنائه

01:47 م الجمعة 25 أبريل 2025

السيدة انتصار السيسى

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية:"في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل".

وأضافت عبر منشور لها على صفحتها بـ "فيسبوك"، الجمعة:"كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه، تحيا مصر".

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