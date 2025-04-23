لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء

كتب- عمرو صالح:

تابع حزب الوعي باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء؛ خصوصًا بعد قرار الحكومة مدَّ العمل بالقانون لفترة جديدة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذا القانون جاء كضرورة حتمية لمعالجة تراكمات عقود من غياب التخطيط وضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن التجربة الواقعية أكدت أن القانون لم يؤد الغرض الكامل منه، وأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى حجم الأزمة العمرانية التي تعانيها البلاد.

وتابع الحزب: على الرغم من مرور سنوات على بدء العمل بهذا الملف؛ فلم تصدر حتى الآن بيانات رسمية دقيقة تُحدد عدد الطلبات المقدمة للتصالح أو إجمالي عدد المخالفات على مستوى الجمهورية؛ وهو ما يعكس غياب الشفافية ويُصعِّب على المجتمع تقييم مدى فاعلية القانون أو جدواه.

وأشار البيان إلى أن المواطنين تقدموا بملايين الطلبات للتصالح؛ لكن لا يزال عدد كبير من هذه الطلبات قيد الدراسة أو لم يُبت فيها، بينما تم استبعاد آلاف الحالات لعدم استيفاء الشروط، وهو ما يُظهر أن الطريق إلى تقنين الأوضاع لا يزال طويلًا ومليئًا بالعقبات، والأخطر من ذلك أن البعض بات يتعامل مع قانون التصالح كنافذة دائمة للمخالفة، وهو ما يُفقد القانون معناه ويكرّس لفكرة "التحايل الشرعي" بدلًا من الردع والتخطيط.

وأكد الحزب أن قانون التصالح يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة لإعادة تنظيم العمران في مصر لا مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم أو تسوية أوضاع، كما نرى أن استمرار المخالفات الجديدة في بعض المناطق بالتوازي مع غياب خطة تطوير للمناطق التي تم التصالح فيها، يعني أننا ندور في حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلِّها.

ودعا الحزب الحكومةَ إلى مراجعة شاملة لمنظومة التصالح، تشمل تسريع البت في الطلبات وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، ودمج التصالح مع خطط تطوير البنية التحتية والخدمات، وتفعيل أدوات الردع ضد أي بناء مخالف بعد القانون.

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أعلنت صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل (بيان بالدرجات)

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالمحافظات.. التطبيق في هذا الموعد

بشرى للمرفوضين من حجز "سكن لكل المصريين 5" بسبب عداد الكهرباء

رغيف العيش المدعم.. تفاصيل ندوة تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة