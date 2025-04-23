إعلان

برلماني: المشروعات العملاقة نجحت في الحد من أزمات الأمن الغذائي

01:21 م الأربعاء 23 أبريل 2025

مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة، على دورهما في المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر رغم التحديات غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المشروعات التي شهدتها مصر نجحت في الحد من مشكلات الأمن الغذائي.

وقال وهبة: ما زال أمامنا الكثير في الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي؛ لا سيما في ظل استمرار التحديات الراهنة.

وأوضح النائب أن الدراسة المقدمة كشفت عن التحديات، وفي نفس الوقت تضمنت عددًا من التوصيات التي تسير بنا على الطريق الصحيح، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ أزمات الأمن الغذائي عبد الوهاب عبد الرازق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. البنك الأهلي يوقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% من الأحد المقبل
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الأربعاء