برلماني: المشروعات العملاقة نجحت في الحد من أزمات الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة، على دورهما في المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر رغم التحديات غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المشروعات التي شهدتها مصر نجحت في الحد من مشكلات الأمن الغذائي.

وقال وهبة: ما زال أمامنا الكثير في الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي؛ لا سيما في ظل استمرار التحديات الراهنة.

وأوضح النائب أن الدراسة المقدمة كشفت عن التحديات، وفي نفس الوقت تضمنت عددًا من التوصيات التي تسير بنا على الطريق الصحيح، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.