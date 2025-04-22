تطور جديد بمحطة الضبعة النووية.. تعرف على التفاصيل (صور)

كتب ـ محمد صلاح

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية.

وبحسب بيان للهيئة، يُعد مبنى الاحتواء الداخلي هيكلًا أسطوانيًا، حيث يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكون المستوى الثاني من الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مُسبقة الصنع تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 مترًا وارتفاعها 14 مترًا، ويتراوح وزنها بين 60 و90 طنًا.

ويتم صب المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي على مرحلتين، حيث تم اكتمال الأعمال الخاصة بالصبة الخرسانية للمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 19 إبريل، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية في شهر مايو، علمًا بأن حجم الصبات الخرسانية لكل مرحلة يبلغ 1200 م³.

وأكدت الهيئة في بيان، أنه خلال المرحلة الأولى شاركت جميع مضخات الخرسانة الموجودة في الجزيرة النووية، واستمرت عملية الصب دون انقطاع لمدة 24 ساعة، وشارك فيها حوالي 100 عامل.

وقال الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية: "شهدت هيئة المحطات النووية إنجازًا جديدًا في مسار التقدم المستمر لأعمال إنشاء محطة الضبعة النووية، فتم بفضل الله إنجاز مرحلة جديدة من مراحل إنشاء الوحدة النووية الثانية، حيث تم صب المرحلة الأولى من المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل، وذلك نتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية – الجهة المالكة، وفريق العمل الروسي المتمثل في شركة أتوم ستروي إكسبورت – المقاول العام".

وفي هذا السياق، صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتومستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية: "يقترب مبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بثبات من أحد الأحداث الرئيسية المهمة لعام 2025، وهو الانتهاء من صب خرسانة المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي، والمقرر له في شهر مايو من هذا العام. ويجري العمل بثقة وسلاسة في موقع الإنشاء، وهو ما يدعمه التعاون المثمر مع المالك المصري، وهو هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمستوى المهني العالي لزملائنا من المقاولين".

الجدير بالذكر أن أهمية محطة الضبعة النووية تكمن في أنه لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط، بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها، حيث إنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

وأوضحت أنه في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، ستُساهم محطة الضبعة النووية في إضافة مصدر جديد لمزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وبخاصة أنها أحد أهم المصادر الآمنة والمأمونة للطاقة.