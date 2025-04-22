بعد تناول الأسماك المملحة..9 نصائح غذائية للوقاية من الانتفاخ والتقلصات

كتب- عمر صبري:

حدَّدت الدكتورة دينا مصطفى محمد، الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، 9 نصائح غذائية صحية، أثناء الاحتفال بأعياد الربيع؛ ومنها شم النسيم، والتي ترتبط بتناول المصريين الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة.

وجاء النصائح الغذائية الصحية كالتالي:

1 - يجب أن تبدأ اليوم بشرب كمية وافرة من المياه؛ حتى لا تتعرض إلى مخاطر الجفاف التي تحدث نتيجة تناول الأكلات عالية الملوحة شائعة التناول.

2 - ابدأ اليوم بفطور صحي وخفيف؛ مكون من البيض المسلوق الملون بالألوان الطبيعية؛ بمياه الرمان الأحمر الطبيعية أو البنجر أو السلق للون الأخضر، والكركم للون الأصفر، مع المخبوزات المخصصة في عيد شم النسيم، مع عدم المبالغة في الكميات المتناولة.

3 – يفضل تناول الفسيخ والرنجة في وجبة الغداء، ولا بد من شراء الفسيخ والرنجة وغيرهما من الأسماك المملحة من المصادر الموثوق فيها، وتتناول في وجود الزيت والليمون والخضراوات التقليدية؛ مثل البصل الأخضر والخس والحمص الأخضر (الملانة).. وغيرها من الخضراوات.

4 - يعتبر تناول الخضراوات من أهم المغذيات لتجنب الإصابة بالانتفاخ والتقلصات، بعد تناول الأسماك المملحة، كالشبت والخس والبقدونس والجرجير ورؤوس الفجل والكرفس، إذ تعد خضراوات ورقية مهمة، ويجب تناولها بكميات مناسبة؛ للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي وإمداده بمضادات الأكسدة والألياف الضرورية لعملية الهضم.

5 - لإعداد الرنجة بطريقة صحية؛ ننصح بشويها بالطريقة التقليدية، ولكن مع زيادة وقت تسويتها على النار، حتى تتمكن من التخلص من أكبر قدر من البكتيريا، وبعدها تغمر في خليط من الليمون والطحينة، وهو خليط يساعد على تخفيف ملوحتها.

6 - تناول الفاكهة بأنواعها؛ خصوصًا التفاح الأحمر أو الأخضر، والذي تحتوي قشرته على الكثير من مضادات السموم وعناصر قاتلة للبكتيريا والفطريات، تساعد على تخفيف أعراض الفسيخ والرنجة الجانبية.

ويُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم؛ مثل الموز والبرتقال والكانتلوب، والتي تعمل على معادلة الصوديوم في الأسماك المملحة وتحد من تأثيره، وأيضًا تناول البرتقال واليوسفي؛ حيث إنهما من الفواكه المنعشة والغنية بفيتامين C ويحتويان على نسبة رطوبة عالية تخلص الجسم من الأملاح.

7 - ينصح بتناول الترمس؛ فهو يساعد على تقليل الانتفاخ، ويسهل من الهضم، ويساعد على سهولة التبرز دون مشكلات معوية، مع أهمية غسله جيدًا وتصفيته التامة من الملح.

8 - ينصح بالإكثار من شرب الشاي الأخضر واليانسون والشمر والحلبة؛ لأنها تساعد على الهضم بصورة طبيعية وأيضاً تساعد في تخليص الجسم من السموم، بالإضافة إلى كوب من عصير الليمون الدافئ، بقليل من العسل أو السكر، أو كوب مغلي من الزنجبيل والقرنفل الدافئ؛ للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

9 - يفضل الابتعاد تمامًا عن تناول المشروبات الغازية بعد تناول الفسيخ والرنجة؛ إذ تعطي الشخص شعورًا مؤقتًا بالهضم، لكنها تسبب عسر الهضم وتسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

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