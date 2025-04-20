رفض تظلمات وحفظ شكوى الأهلي والزمالك.. 8 قرارات جديد من "الأعلى للإعلام"

كتب- محمد نصار:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام.

صدرت هذه القرارات خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي 16 أبريل 2025، وجاءت كالآتي:

1- توقيع غرامة 100 ألف جنيه على موقع "عين مصر" عما ثبت في حقه من التشهير والإساءة لإحدى الشركات العقارية وأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل المخالفة.

2- توقيع غرامة 100 ألف جنيه على قناة "الحدث اليوم" الفضائية في مخالفتين، الأولى فيما تضمنته إحدى حلقات برنامج "حضرة المواطن" من استخدام عبارات غير لائقة حال مناقشة شكاوى بعض العملاء من إحدى الشركات، والثانية سماح القناة بظهور مقدمة برنامج "أصحاب الرسالة" دون حصولها على تصريح بالظهور الإعلامي، وإبلاغ النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، لإعمال شئونه في الأمر.

3- توقيع غرامة 50 ألف جنيه على موقع "تليجراف مصر" لنشره خبرًا غير صحيح ونسبه لمصدر رسمي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

4- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على موقع "الصفحة الأولى" عما ثبت في حقه من التشهير بأحد المطاعم في محتوى إخباري نشر من خلال الموقع وإلزامه بحذف المحتوى محل لمخالفة.

5- في ضوء ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر جمهور النادي "الإسماعيلي" من النقل التلفزيوني لمباراة فريق النادي لكرة القدم مع "الاتحاد السكندري" بتاريخ 10 أبريل الجاري، وحرصًا من المجلس على مشاعر جماهير النادي العريق وجه بسرعة الفحص الفني للعمل وبناءً على ما تبين من بذل المختصين بنقل المباراة العناية الفنية المعتادة، قرر المجلس حفظ الأوراق.

6- حفظ الشكاوى المقدمة من نادي الزمالك والنادي الأهلي بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "ملعب البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، بتاريخ 22 مارس 2025، في ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقة من خلوها من أية مخالفات.

7- رفض تظلم قناة النهار من قرار المجلس بشأن ما تضمنه برنامج "العرافة" المذاع عبر القناة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

8- رفض تظلم قناة صدى البلد من قرار المجلس بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "الماتش" المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025.

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