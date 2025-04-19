صور.. محافظ القاهرة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع بالدقي

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعي بالدقي بحضور عبد الحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة الفاو، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومشاركة عدد كبير من العارضين.

وتشارك محافظة القاهرة للمرة الأولى في المعرض بجناح للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على مساحة 600 م2، يضم 80 صنفًا و10 آلاف نبتة متنوعة، من بينها نباتات ظل، وشجيرات، وأشجار زينة، وزهور متنوعة.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، حيث أقيم لأول مرة عام 1934، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

ويشهد المعرض هذا العام تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو نقص الوعي المجتمعي، مع عرض حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات والجهات المعنية.

ويمثل معرض زهور الربيع ملتقى عالمي يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جناح خاص لعشاق الصبار.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، والنباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، والصبار والنباتات العصارية، والأشجار المثمرة وأشجار الظل.

ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، والأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، والتربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، وأواني الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، وأنظمة الري بالتنقيط والرش ومعدات الري المتطورة.

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