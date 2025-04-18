"الأرصاد": غدا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء - بيان بالدرجات

القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل على السواحل الشمالية.. أما ليلا وفي الصباح الباكر فيكون الطقس معتدلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية .. وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فحالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين .. واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 18

6 أكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 29 17

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 16

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الاسماعيلية 32 16

السويس 31 17

العريش 26 14

رفح 26 14

رأس سدر 32 17

نخل 31 11

كاترين 29 09

الطور 30 18

طابا 31 16

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 31 14

رأس غارب 32 19

الغردقة 33 19

سفاجا 32 19

مرسى علم 31 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 21

أبو رماد 30 20

رأس حدربة 28 19

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 33 15

أسيوط 34 16

سوهاج 35 16

قنا 38 19

الأقصر 38 20

أسوان 38 21

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 37 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 38 29

المدينة 39 24

الرياض 33 22

المنامة 30 23

أبوظبى 31 24

الدوحة 33 23

الكويت 33 19

دمشق 30 12

بيروت 23 18

عمان 29 14

القدس 28 13

غزة 24 17

بغداد 33 15

مسقط 31 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 40 26

طرابلس 26 16

تونس 27 15

الجزائر 21 13

الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 18

إسطنبول 18 09

إسلام آباد 29 19

نيودلهى 41 27

جاكرتا 32 24

بكين 22 09

كوالالمبور 33 23

طوكيو 27 16

أثينا 24 11

روما 20 10

باريس 18 10

مدريد 15 05

برلين 15 07

لندن 16 08

مونتريال 13 09

موسكو 24 11

نيويورك 20 14

واشنطن 25 15

نواكشوط 31 20

أديس أبابا 25 12

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