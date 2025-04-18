وزير النقل يعلن إنشاء 3 موانئ جديدة في مصر

كتب- أحمد الجندي:

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانئ البحرية، والربط البحري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، خاصة مع التطور الكبير في منظومة النقل البحري في البلدين، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، والدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية، لميناء جدة الإسلامي، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

وقال الوزير إنه جرى إنشاء 3 مواني جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء ، كما تم اإشاء أرصفة ومحطات جديدة، ليصبج إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم أرصفة وحواجز أمواج، بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع الموانئ من استيعاب 40 مليون حاوية مكافئة سنويا، و 400 مليون طن بضاعة.

وأضاف أن قطاع النقل البحري في مصر تمكن من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC , MEARSK CMA CGM , HAPAG LOYED ,COSCO ,EVERGREEN) وجذب أكبر 7 مشغلين عالمين (هاتشيسون ويوروجيت و CMA TERMINALS وإيه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي وموانئ دبي)؛ وذلك في إطار خطة تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، تم تفقد المحطات بالميناء، بدءا من محطتي مناوَلة الحاويات، وكذلك تفقد المنطقة المتكاملة التي تمثِّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، وكذلك ‌محطتي البضائع العامة وحوضي إصلاح السفن وصيانة القِطَع البحرية، وكذا المحطة المجهزة لركاب السفن السياحية "الكروز"؛ حيث يعد ميناء جدة الإسلامي بوابة لاستقبال ومغادرة سفن الكروز داخل السعودية لأهميته الكبيرة ، وقرب المسافة الفاصلة بينه وبين مراكز الأنشطة السياحية بمحافظة جدة، إضافة إلى إطلالته على ساحل البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعتبر الميناء الرئيس للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر ويخدم حركة التجارة، كما يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من كافة أنحاء العالم، ويتميز بموقعه المميز على خطوط الملاحة العالمية، إذ يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتبلغ مساحة الميناء 12,5 كم2، ويشتمل على 62 رصيفا، و4 محطات، ويضم خدمات لوجستية متكاملة من معدَّات مناوَلة ومستودعات وساحات وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه؛ ما يسرع في حركة دوران السفن.

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