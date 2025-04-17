صور.. محافظ القاهرة يكرم 30 من الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم

كتب- محمد نصار:

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 30 من الأمهات المثالية بالمديريات والهيئات، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، و50 من حفظة القرآن الكريم الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التي نظمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية تحت إشراف مديريتي الأوقاف والتضامن، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية، وشهادات تقدير.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان الخميس، أن جميع مؤسسات الدولة لم تألوا جهدًا في دعم حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائه.

كما ثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك فاعل في عمليات التنمية والتطوير التي تجرى على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة، ترحيب المحافظة بأي أفكار تسهم في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتنقسم مسابقة القرآن الكريم إلى 5 مستويات:

1- المستوى الأول: يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم بالكامل، وقد فاز فيه 10 حفظة.

2- المستوى الثاني: يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ 21 جزءًا حتى 29 جزءًا، وقد فاز فيه 6 حفظة.

3- المستوى الثالث: يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ 11 جزءًا حتى 20 جزءًا، وقد فاز فيه 10 حفظة.

4- المستوى الرابع: يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ 6 أجزاء حتى 10 أجزاء، وقد فاز فيه 9 حفظة.

5- المستوى الخامس: يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ جزء واحد حتى 5 أجزاء، وقد فاز فيه 15 حافظًا.

كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة على ذوي الهمم مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية.

شهد الحفل، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

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